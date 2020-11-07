Буксир вытащил застрявший в Таганрогском заливе танкер

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Сухогруз Sema, который застрял в Таганрогском заливе в Ростовской области, удалось снять с мели буксиром, рассказал представитель местного ГУ МЧС.

В 12:05 мск воскресенья сухогруз Sema снят с мели с помощью буксира, — поделился он.

По его словам, настоящий момент судно своим ходом направляется на якорную стоянку в Ростов-на-Дону, передаёт РИА Новости.

Сухогруз направлялся из Ростова-на-Дону в Турцию. Он сел на мель 3 ноября недалеко от Павло-Очаковской косы. В результате ЧП экипаж не пострадал.

Ранее, как писал NEWS.ru, транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга в Нижегородской области. Происшествие не привело к разливу груза и нефтепродуктов.