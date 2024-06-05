Буксир перевернулся в Карском море Прокуратура: член экипажа перевернувшегося буксира «Байкал» пропал без вести

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Буксир «Байкал» перевернулся в Карском море на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Восемь человек были спасены, один член экипажа пропал без вести.

В Красноярском крае в акватории Енисейского залива Карского моря в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира «Байкал», принадлежащего ООО «СП Терминал». Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один числится пропавшим без вести, — сказали в прокуратуре.

Ранее под городом Норильском на севере Красноярского края опрокинулся катер, на борту которого находилась семья из пяти человек, в результате погибла женщина и пропал без вести 25-летний мужчина. Причиной трагедии стала непогода. Троих человек удалось спасти, они госпитализированы.

До этого в городе Каикоура в Новой Зеландии перевернулась яхта, на которой находилось 11 человек, пять из них погибли. По словам мэра города Крейг Макл, в день инцидента море было спокойным, а судно мог перевернуть проплывающий мимо кит.

Кроме того, на реке Ждановке в Санкт-Петербурге катер врезался в набережную: протаранил бетонную опору, затем некоторое время крутился на месте. Водителя без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга увезли на скорой. Также в больницу с сотрясениями и ушибами попали двое пассажиров — 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.