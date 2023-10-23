Россиянин порезал полицейского, потому что он мешал ему бить бывшую жену Житель Кабардино-Балкарии избил бывшую жену и порезал полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Кабардино-Балкарии избил бывшую жену и напал на сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его информации, правоохранители пытались скрутить мужчину, но он нанес одному из сотрудников МВД ножевое ранение в руку. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Мужчина проживал вместе с возлюбленной в гражданском браке, однако спустя некоторое время пара рассталась. После разрыва он пришел к бывшей партнерше, устроил скандал и начал ее избивать. Правоохранителей вызвал сын женщины, который в момент конфликта находился в квартире. Пострадавшего полицейского доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Ранее вооруженный ножами житель Челябинской области напал на сотрудников полиции и ранил одного из них. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, мужчина вел себя неадекватно и повредил дверь соседей, после чего забаррикадировался в квартире. Прибывшие на место правоохранители обезвредили нарушителя, применив табельное оружие.

Жительница Краснодара ранее сломала ногу полицейскому при попытке спрятать улики. Во время обысков в квартире она хотела уничтожить документы, подтверждающие факт мошенничества с ее стороны. Женщина выбежала в подъезд и столкнула с лестницы правоохранителя, который пытался ее задержать.