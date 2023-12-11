Буйный пассажир «посадил» в Петербурге летевший из Нью-Йорка самолет В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка в Ташкент из-за дебошира

В Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолет Uzbekistan Airways, совершавший рейс из Нью-Йорка в Ташкент, сообщила пресс-служба авиакомпании. Причиной случившегося стал буйный пассажир.

Воздушное судно авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшее по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершило вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 декабря в 05:35 по мск. Командир Boeing 787 сообщил о дебошире на борту по радиосвязи. Пилоты самолета приняли решение о внеплановой посадке на запасном аэродроме Пулково по пути следования. На земле сотрудники полиции сняли с рейса с буйного пассажира. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения.