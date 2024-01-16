Житель Нижневартовска угрожал убийством в соцсетях и заинтересовал полицию В Нижневартовске мужчина грозится убить двух родственниц и подругу

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В Нижневартовске 22-летний мужчина по имени Владимир угрожает убить своих прабабушку, маму и подругу. Об этом он пишет в соцсетях, передает сообщество «Типичный краб 86» в соцсети «ВКонтакте». Также он угрожает «геноцидом Российской Федерации». По данным Muksun.fm, полиция проводит проверку.

При необходимости я отправлю вам фото моей прабабушки в кровавой луже. Будут убиты и прабабушка, и мать, и близкая мне подруга, — пишет Владимир в своих социальных сетях.

Сейчас страница молодого человека заблокирована. В последних публикациях он писал, что будет убивать полицейских, которые попробуют зайти к нему в квартиру. При этом молодой человек подписывается «Именем Священного Воина». Автор сообщения в соцсетях отмечает, что молодой человек мошенническим способом отнял у подруги 100 тысяч рублей.

Ранее в Москве девочка со скальпелем напала на учителя. До этого она напала на одноклассницу и принялась ее душить. Тогда педагог вступилась за ребенка. Позднее школьницу доставили в психлечебницу. Известно, что инцидент произошел в школе № 21.