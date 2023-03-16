«Будут аннулированы»: военком Пензенской области объяснил рассылку повесток Военком Пензенской области: массовая рассылка повесток была связана с плановыми сборами

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Рассылка повесток от военного комиссариата в Пензенской области связана с указом президента о плановых сборах с приписным составом, передает ВГТРК «Пенза» разъяснения военного комиссара региона Андрея Суркова. Об этом военный начальник рассказал во время брифинга областного правительства. По его словам, все полученные сегодня повестки на сборы уже 17 марта будут аннулированы, но позже военнообязанные продолжат получать повестки для уточнения личных данных.

Это плановые сборы, которые должны проводиться. Сегодня всех, кого необходимо призвать на сборы, мы призвали. Те, кто получит повестки сегодня, они будут завтра аннулированы. А [потом] повестки будут приходить для уточнения личных данных каждого гражданина, — заявил Сурков.

Также Сурков уточнил, что повестки будут вручаться выпускникам Пензенского госуниверситета с дипломами, чтобы они прибыли и встали на учет по своей военной специальности. Пока такая договоренность достигнута только с ПГУ, передает «ПензаИнформ».

Ранее в Ярославской и Новосибирской областях так же разъяснили, что массовая рассылка повесток производится с целью уточнить личные данные военнообязанных граждан.