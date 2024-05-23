Будущий моряк выстрелил по трактору, и водитель сам выбил стекло Учащийся колледжа задержан за стрельбу по трактору в Кронштадте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первокурсник морского колледжа задержан за стрельбу по трактору из пневматического пистолета в Кронштадте, сообщила полиция Санкт-Петербурга. В ночь на 19 мая злоумышленник выстрелил в стекло транспортного средства, и перепугавшийся водитель выбил окно, чтобы выскочить.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. 22 мая личность предполагаемого стрелка установили, его задержали. Молодой человек допрошен, пневматический пистолет изъят.

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