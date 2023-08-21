“Будет славная охота”: Гагин о поставках Киеву F-16 Ян Гагин анонсировал «славную охоту» если Дания передаст Киеву F-16

У российских средств ПВО «будет славная охота», если Дания передаст Украине истребители F-16, заявил советник врио губернатора ДНР Ян Гагин, слова которого приводит MK.RU. При этом он усомнился, что такие поставки состоятся.

Комментируя поставки F-16 на Украину, стоит вообще усомниться в том, что они в принципе будут поставлены, — сказал Гагин.

Советник губернатора обращает внимание, что этим истребителям уже много лет и считает, что страны НАТО будут «избавляться от хлама», скопившегося на их военных базах.

Гагин также подчеркнул, что Альянс перевооружается и обновляет свой военно-промышленный комплекс. А старое вооружение отправляет Киеву.

Копенгаген готов передать Украине 19 американских истребителей. Их планируется отправлять постепенно, чтобы вооруженные силы Дании успевали переходить на более современные F-35. При этом Киеву поставлены условия, что самолеты будут использоваться исключительно на территории страны.

В Дании также отмечают важность подготовки украинских летчиков и бюрократию в процессе согласования поставок с Вашингтоном.

Как подсчитали в Forbes, поставка F-16 позволит Украине заменить около половины парка советских самолетов. Это устаревшие МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 времен холодной войны.