Брянскую область окружат блокпостами Богомаз: в Брянской области дополнительно возведут 17 блокпостов

Фото: avbogomaz/vk.com

В Брянской области возведут дополнительно 17 блокпостов на приграничных территориях, такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Это делается для того, чтобы жители области, а также ее приграничных территорий чувствовали себя защищенными, указал он. Глава региона посетил ряд таких пунктов с блокпостами и разместил фотографии в Telegram.

Он подчеркнул, что в скором времени на службу на эти пункты заступят сотрудники УМВД и Росгвардии.

На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона, — написал Богомаз.

Губернатор рассказал, что материалы и оборудование для блокпостов приобрело Брянское отделение Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!».

Ранее глава села Новый Ропск Николай Самусев сообщил, что 2 марта на территории Брянской области были замечены две украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, одна ДРГ вошла в населенный пункт Любечане, в то время как другая работала в селе Сушаны.