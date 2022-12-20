Брянскую область атаковали беспилотники Богомаз: беспилотники нанесли удар по РЭС в Трубческом районе

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Трубческом районе Брянской области украинские беспилотники совершили атаку на Район электрических сетей (РЭС), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате ЧП есть разрушения административного здания и автомобиля.

В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля, — сообщил Богомаз.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают спецслужбы.

В начале декабря Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области, находящийся в 80 км от границы РФ и Украины. По сведениям канала, украинские дроны взорвались в трех метрах от резервуаров, в которых хранится дизельное топливо. Налет БПЛА произошел ночью 6 декабря.

Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Суземский район. В результате инцидента оказалось нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути.

14 декабря Богомаз сообщил, что над городом Клинцы в Брянской области сработала система ПВО. Губернатор отметил профессиональные действия ВС России, благодаря которым ракеты ВСУ были сбиты. Клинцы находится в 50 км от границы с Украиной.