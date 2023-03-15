Брянского мальчика-героя Федора выписали из больницы Раненного в Брянской области украинскими диверсантами мальчика Федора выписали из больницы

Фото: t.me/avbogomaz

Мальчика Федора, проявившего героизм во время украинской диверсии в Брянской области, выписали из больницы. Федора провожала из больницы группа поддержки с плакатами.

Хирург Ирина Снытко, которая оперировала героя, сообщила, что Федор очень быстро шел на поправку, несмотря на проникающее ранение.

Федор и две младшие девочки находились в одной из двух машин, которые обстреляли украинские диверсанты в селе Любечане 2 марта. Водитель машины погиб, а раненый мальчик помог девочкам выбраться в безопасное место, а затем вместе с ними на попутной машине покинул место происшествия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и сотрудники его администрации восхищены героизмом мальчика. По его словам, подвиг будет отмечен особо. Сенатор Ольга Ковитиди в свою очередь назвала Федора настоящим героем. Она отметила, что подвиг мальчика не оставят без внимания, его пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.