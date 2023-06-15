Брянского ж/д подрывника задержали во время покупки компонентов для бомбы Mash: в Брянской области задержали диверсанта, подорвавшего железную дорогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Брянской области, который подозревается в подрыве железной дороги в регионе в мае 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, мужчину взяли во время покупки компонентов для новой бомбы. В отношении него возбудили несколько уголовных дел, одна из статей — «Теракт».

По данным Mash, задержанным оказался 35-летний житель Стародубского района Брянской области. Следствие утверждает, что он был завербован СБУ и следил за расположением военных и техники в регионе, а также корректировал удары вражеской артиллерии. Кроме этого, он закупал компоненты для бомб и сам их изготавливал, а после оставлял боеприпасы и оружие в специальных тайниках для украинских диверсантов. Обо всех своих действиях он докладывал украинским кураторам, в обмен на это они обещали ему щедрое вознаграждение.

О взрыве на железной дороге в Унечском районе Брянской области 1 мая сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате с рельсов сошел локомотив и часть вагонов грузового состава, перевозившего нефтепродукты и пиломатериалы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Утром 2 мая движение поездов на данном участке было восстановлено. К работам по ремонту путей было привлечено около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, в процессе было уложено около 100 метров полотна.