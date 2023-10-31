Брянское село осталось без света после обстрела ВСУ Губернатор Брянской области заявил, что ВСУ обстреляли село Алейниково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли село Алейниково в Стародубском районе Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки украинской армии в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение, — заявил Богомаз.

Глава Брянской области добавил, что на месте работают аварийные, оперативные и экстренные службы. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее Богомаз рассказал, что с начала специальной военной операции на Украине Брянская область более 1,2 тысячи раз подвергалась атакам со стороны ВСУ. В результате обстрелов были разрушены почти 40 жилых домов, повреждены сотни построек, четыре детских сада, две школы, а также магазины, административные здания и промышленные объекты. Губернатор заявил, что в минимальные сроки в регионе построили оборонительные сооружения. Богомаз также поблагодарил всех, кто создавал защиту для жителей Брянской области.