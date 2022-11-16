Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе два человека пострадали, из-за подрыва на мине автомобиля. Раненых госпитализируют, отметил он в Telegram.
Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения, — отмечается в его сообщении.
По словам Богомаза, на место происшествия прибыли представители оперативных служб.
Ранее Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе Брянской области пропал свет из-за подрыва опоры ЛЭП. Энергоснабжение 10 ноября переводили на резервный источник питания.