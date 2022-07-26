Брянский губернатор сообщил об атаке украинского дрона на таможенный пост

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Украинские военнослужащие рядом с БПЛА Bayraktar TB2

Украинский дрон атаковал таможенный пост в Брянской области. Пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска. — NEWS.ru) «Троебортное», расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, — написал он.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что 74-летняя россиянка, пострадавшая при обстреле поселка Климово в Брянской области в апреле, скончалась. В результате атаки женщина лишилась ноги, для оказания медпомощи ее отправили в Москву. Она умерла в Институте хирургии имени Вишневского.

Несколько дней назад власти Брянской области приняли решение продлить высокий, «желтый» уровень террористической опасности в регионе. Он будет действовать до 7 августа.