Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела приграничного села Губернатор Богомаз рассказал о двух пострадавших при обстреле граничащего с Украиной села

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После обстрела со стороны Украины брянского села Климово пострадали два человека, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, по населенному пункту был произведен пуск из ракетного комплекса «Точка-У».

Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения, — заявил глава области.

По словам Богомаза, благодаря своевременной работе ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебозавода, школа и автомобиль.

Ранее Богомаз поделился информацией о новых обстрелах со стороны ВСУ. По его словам, обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе, повреждена линия электропередачи. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.