Брянский губернатор навестил в больнице раненного диверсантами мальчика

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Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил в больнице 10-летнего Федора, получившего ранение при нападении украинских диверсантов. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что мальчик держится мужественно.

Навестил в больнице нашего героя Федора, который, несмотря на такой юный возраст, повел себя как настоящий мужчина, настоящий боец! <...> Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму, — написал Богомаз.

Он также сообщил, что после хирургической операции по извлечению пули мальчик находился некоторое время в реанимации, а теперь его перевели в палату. Богомаз пожелал мальчику поскорее поправиться и заверил, что его семье окажут всестороннюю поддержку. Губернатор добавил, что два старших брата Федора участвуют в военной операции на Украине.

Диверсанты совершили нападение в брянской области накануне. Они обстреляли два автомобиля в селе Любечане. В одном из них находились трое детей. Водитель машины погиб, а раненый 10-летний мальчик смог отвести двух ехавших вместе с ним девочек в безопасное место, а потом поймать попутку и покинуть место происшествия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и сотрудники его администрации восхищены героизмом мальчика. По его словам, подвиг мальчика будет отмечен особо. Сенатор Ольга Ковитиди, в свою очередь, назвала Федора настоящим героем. Она отметила, что подвиг мальчика не оставят без внимания, его пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.

Ответственность за вылазку в Брянскую область с территории Украины взял на себя «Русский добровольческий корпус». NEWS.ru узнал подробности о том, что это за отряд, и биографии его участников.