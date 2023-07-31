Украина нанесла удар по российскому селу Богомаз: ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение и хозяйственные постройки. На месте работают экстренные и оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Богомаз также сообщил, что украинские войска открыли огонь по селу Зерново в Суземском районе Брянской области. По словам губернатора, при обстреле ВСУ было повреждено одно домовладение. При этом никто из жителей населенного пункта не пострадал.

Вместе с этим глава региона заявил об обстреле Полевых Новоселок под Брянском. Помимо повреждения жилого дома, действия украинских войск привели к нарушению электроснабжения в поселке, уточнил он. В результате без света остались как жители Полевых Новоселок, так и села Павловичи.