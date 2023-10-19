Брянские пенсионеры подорвались на мине во время сбора грибов «Осторожно, новости»: семейная пара брянчан подорвалась на мине в лесу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Брянской области семейная пара подорвалась на мине во время сбора грибов в лесу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник. По информации канала, мужчина погиб на месте от взрыва, его супругу госпитализировали с осколочными ранениями.

По данным «Осторожно, новости», инцидент произошел 18 октября около полудня недалеко от села Новый Ропск Брянской области, в километре от границы России и Украины. 68-летний мужчина и его 62-летняя жена пошли собирать грибы в лес, в какой-то момент супруг наступил на мину, та сдетонировала. Отмечается, что у пары остались двое взрослых сыновей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на мине подорвался автомобиль с рабочими, мужчины занимались возведением заграждений на стыке двух государств. Автомобиль ВАЗ-2131 наехал на мину, из-за чего устройство сдетонировало, оба рабочих получили смертельные ранения.

До этого сообщалось, что в Белгородской области в ходе уборочных работ на гранатометном выстреле ВОГ-17 подорвался комбайн «Акрос 530». Сельскохозяйственная техника получила повреждения, сам водитель не пострадал. Инцидент произошел 24 сентября в поселке Горьковский.