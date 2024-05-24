Бруклинского охранника будут судить по делу о реабилитации нацизма В Петербурге будут судить охранника из Бруклина по делу о реабилитации нацизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Юрия Малева с гражданством России и США, работающего охранником спортивного комплекса «Матч Пойнт» в Бруклине, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Он предстанет перед судом по статье о реабилитации нацизма.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По делу назначено судебное заседание для разрешения вопроса о продлении меры, — говорится в публикации.

Уточняется, что дело в отношении Малева поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Следствие полагает, что он разместил в социальной сети «Одноклассники» изображение, оскверняющее георгиевскую ленту. Мужчину арестовали в декабре прошлого года.

Ранее Следственный комитет Самарской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении подростка из Самары из-за ролика, на котором он вскидывал руку в нацистском приветствии на фоне военной техники после парада Победы. Уточнялось, что подозреваемого поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.