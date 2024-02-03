Брошенные гробы с трупами нашли на кладбище в Кургане

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

На кладбище в Зайково в Кургане нашли бесхозные гробы с трупами, пишет URA.RU со ссылкой на источник. После того как информация разошлась в СМИ, власти города сообщили, что захоронение оперативно проведено. Полиция разбирается в случившемся.

На кладбище в Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124-м квартале. Правоохранительные органы проводят проверку, — рассказал собеседник издания.

Ранее бывшего полицейского в Свердловской области Юрия Золотко обвинили в превышении должностных полномочий. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после разоблачения истории с тайными захоронениями на местном кладбище. Близкие бывшего участкового связывают это с местью руководства, поскольку он намекал на связи начальства с похоронной мафией.

До этого на кладбище в уральском поселке Шаля обнаружили три спрятанных трупа. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области подчеркнули, что тела были направлены на экспертизу для выяснения причин смерти. Признаки криминальной смерти не были установлены. Тела нашли на местном кладбище. Трупы находились под одной из могил. Проверкой инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов.