Брошенная собака шесть лет ждала хозяина на привязи в Нижегородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Большемурашкинском районе Нижегородской области хозяин бросил свою собаку одну на шесть лет, пока ее наконец не забрали зоозащитники, сообщил Telegram-канал Ni Mash. Владелец пса по кличке Граф уехал из села Курлаково на заработки в Москву еще в 2017 году, оставив животное на привязи у пустого дома.

Пошел уже седьмой год, а Граф все так же продолжал верно ждать своего хозяина, который, вероятно, оставил его охранять жилище. Пес ходил кругами, зимой грелся в подъезде.

Собаку жалели соседи, которые кормили ее. Графу приносили еду люди со всего села.

Местные жители рассказали, что это очень добрый и дружелюбный пес, но пока ему еще не успели найти новую семью. Сейчас Граф у зоозащитников.

Ранее в Приморском крае пес на протяжении нескольких недель ждал своего хозяина на льду реки Сучан в городе Партизанске. Собаку пытались забрать на передержку, но она ухитрилась сбежать, после чего ее опять поймали и передали в ветеринарную клинику. Местные жители прозвали одинокого пса приморским Хатико. Зоозащитники допускали, что хозяину собаки могло стать плохо на рыбалке либо он просто уехал и бросил питомца. По другой версии, прежними владельцами животного могли быть пастухи.