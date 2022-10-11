Бросают людей в бойню: Сальдо о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил, что все контрнаступления ВСУ были подавлены

Фото: МО Украины

Все попытки украинских военных контратаковать Херсонскую область подавляются в прежнем режиме, заявил в беседе с РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню, и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы.

Каждое контрнаступление они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, и мы вынуждены отвечать на них. Останавливаем украинские войска на тех же рубежах, с которых они пытаются продвинуться в Херсонскую область, — утверждает Сальдо.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что попытки украинских войск минувшей ночью прорвать оборону в регионе были успешно отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены системами ПВО.

Стремоусов также обратился к жителям Украины. Он назвал их заложниками ситуации и призвал создавать очаги сопротивления, чтобы остановить самоуничтожение в угоду коллективному Западу.

Ранее Стремоусов прокомментировал удары ВС России по объектам инфраструктуры в украинских городах. По его словам, российская сторона начинает разговаривать с укронацистами «по-взрослому». Он также отметил, что поддерживающие неонацистский режим будут «жить жизнью Донбасса и Херсонщины».