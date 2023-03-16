«Бросают людей на убой»: Рогов об активизации ВСУ в Запорожье Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронта и несут большие потери

Фото: МО Украины

ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта, но все их атаки пресекаются, рассказал РИА Новости член главсовета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, действия украинских войск нелогичны, Киев просто «бросает людей на убой».

Логики в их действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике, — сказал Рогов.

Накануне Рогов сообщил, что ВСУ предприняли атаку с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области. Российские военнослужащие ее отбили. Противник был отброшен на исходные позиции, при этом часть нападавших уничтожена.

Ранее Рогов заявил, что планируемое Киевом наступление в Запорожской области может стать фатальным как для ВСУ, так и для режима Зеленского в целом. Он также отметил, что обстановка в регионе сохраняется стабильно напряженная.