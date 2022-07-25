Бронзовый призер России по вольной борьбе погиб в горах Кабардино-Балкарии

Тело 19-летнего российского борца Ахмеда Жилетежева найдено в горах Кабардино-Балкарии, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, спортсмен сорвался с высоты 2 500 метров в ущелье, где его и нашли спасатели без признаков жизни.

Уточняется, что Жилетежев прибыл в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии на сборы вместе с другими членами сборной Санкт-Петербурга по вольной борьбе. Спортсмены решили совершить самостоятельное восхождение на гору Бука-Баши по несогласованному заранее маршруту. Там же борец и сорвался в пропасть.