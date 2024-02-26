Бродячие собаки едва не растерзали пятилетнего мальчика в Иркутской области Пятилетний ребенок попал в больницу после нападения стаи собак в Шелехове

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Пятилетний ребенок был доставлен в больницу с травмами от укусов, полученных в результате нападения стаи бродячих собак, сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области. По данным ведомства, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных.

Инцидент произошел в СНТ «Юность», расположенном в городе Шелехове Иркутской области. Стая бродячих собак напала на мальчика всего в нескольких метрах от его дома. Отмечается, что все произошедшее было снято камерой видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ видно, что на ребенка напали по меньшей мере четыре собаки. Мальчик старался вести себя спокойно и не привлекать их внимание, однако это не помогло. Он получил глубокие раны на ногах и ссадины на руках. Ребенку прописали антибиотики, уколы от бешенства, а также промывание ран.

По данному факту Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в Следственном комитете РФ.

Аналогичный инцидент ранее произошел в Нижнем Тагиле. На подростка, возвращавшегося со школы, напала стая бездомных собак. Девочку спасла случайная прохожая, которой удалось разогнать бродячих животных.