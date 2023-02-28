Бродячие псы чуть не загрызли мальчика на детской площадке в Самаре СК начал проверку после нападения стаи бродячих собак на ребенка в Самаре

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Стая бродячих собак в Самаре напала на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. В Сети появилось видео, на котором видно, что бездомные псы напали на мальчика, когда он шел на детскую площадку. Региональное управление Следственного комитета начало проверку по данному факту. Городские власти утверждают, что ребенок, по предварительным данным, не пострадал.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении ведомства.

Момент нападения попал на видео с камер наблюдения. На кадрах показано, что четыре собаки с лаем набросились на мальчика, когда он гулял во дворе. Ребенок поначалу отмахивался от псов, затем попытался от них убежать, но одна из собак схватила его за штанину, и он упал. На помощь пришел случайный прохожий, который отпугнул агрессивных животных, и они разбежались.

В администрации Самары сообщили, что ребенок, по предварительным данным, не пострадал, передает РИА Новости. В мэрии отметили, что на место происшествия выезжали представители подрядной организации департамента городского хозяйства.

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