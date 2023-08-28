Бродячая собака укусила девочку за лицо в Чите

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чите на Паромной улице бродячая собака укусила восьмилетнюю девочку, сообщил глава Ингодинского района Михаил Шибаев. В разговоре с «МК в Чите» он уточнил, что после инцидента животное поймали родственники пострадавшей и отвезли к ветеринарам. По словам чиновника, всего во дворе обнаружили четырех бездомных собак.

Через полчаса я был на месте происшествия. К полудню мы установили особь, которая укусила девочку. Животное поймали родственники пострадавшей, отвезли собаку на проверку в ветклинику. Пса с территории убрали, — рассказал Шибаев.

Инцидент произошел 25 августа утром. Пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего СУ СКР по Забайкальскому краю проводит проверку.

По словам глава района, напавшую собаку прикармливали местные жители. Дети часто играли с ней и гладили, но в какой-то момент она стала проявлять агрессию. Шибаев поручил подрядной организации убрать бродячих собак с территории. Чиновник подчеркнул, что прийти к взаимопониманию с местными жителями не удается — они защищают бездомных животных. Он напомнил, что собаки могут вести себя непредсказуемо, и попросил людей быть аккуратнее.

Люди сами продолжают подкармливать безнадзорных животных, а когда собаки проявляют агрессию, жалуются на бездействие власти. За 2023 год из этого районе не поступило ни одного обращения с требованием отловить бездомных животных, — заключил Шибаев.

Накануне стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале. Ребенок спасся, забежав в море. По предварительным данным, инцидент произошел в Редукторном микрорайоне города. Другие обстоятельства произошедшего выясняются. Мальчик был доставлен в больницу с укусом, ссадинами и царапинами.