Бродячая собака покусала 15-летнюю девочку в Тверской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бродячая собака напала на 15-летнюю девочку в городе Нелидово Тверской области, сообщили в региональной прокуратуре. В результате инцидента школьница получила травмы, раны руки и лица. Пострадавшую госпитализировали в Нелидовскую центральную районную больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Нелидовской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего ребенка. Предварительно установлено, что 12 ноября около 16:00 15-летняя девочка получила травмы, раны руки и лица в результате нападения безнадзорной собаки, — сказано в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге собаки напали на трехлетнюю девочку в подъезде жилого дома. Пострадавшую отправили в больницу. Нападение произошло в районе Славянка поселка Шушары.

До этого похожий случай произошел в Читинском районе. Собаки напали на первоклассницу, проходившую через частный сектор. От полученных ранений девочка скончалась. Владелица животных, которая стала фигуранткой уголовного дела, утверждает, что ее намеренно делают виновной в произошедшем. По ее словам, собаки не могли напасть на девочку, поскольку были сытыми и находились на территории участка.