ВСУ использовали новую модель БПЛА для атаки на Курскую область SHOT: в Курской области сбили беспилотник ВСУ, которые украинцы ранее не использовали

Фото: malloyaeronautics.com

Telegram-канал SHOT сообщает, что беспилотник ВСУ британского производства Malloy Aeronautics T150 сбили в Курской области. По информации канала, он нес боевой заряд — к аппарату была подвешена мина, о пострадавших не сообщается. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет SHOT, T150 залетел в приграничный регион России впервые, официально руководство Британии отправляли этот БПЛА на Украину, чтобы дрон доставлял грузы солдатам ВСУ, однако те использовали его в горячих точках. Канал утверждает, что помимо мины на корпусе БПЛА был закреплен ретранслятор, на случай прерывания связи по основному каналу коммуникаций.

По информации SHOT, дрон, который может пролетать до 70 километров, неся на себе три мины калибром 82 мм, был уничтожен пограничниками.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ 30 мая попытались атаковать подстанцию в Курской области. По данным канала, в Кореневский район залетел украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой. Минобороны РФ также не комментировало эту информацию.

27 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате обстрела ВСУ села Гуево в Суджанском районе был контужен строитель, который выполнял работы на защитной линии вдоль границы. Мужчину доставили в клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.