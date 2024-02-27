Британец пытался пробраться в Россию ради встречи с возлюбленной

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Пограничники задержали 37-летнего гражданина Великобритании за двойную попытку пересечь польско-российскую границу, сообщает пресс-служба Варминской-Мазурской границы. Мужчина пытался пробраться в Россию, чтобы встретиться с возлюбленной в Санкт-Петербурге.

Как уточняет пресс-служба, с девушкой англичанин познакомился в интернете. Пересечь границу мужчина попытался в 02:00. При нем не было визы и документов на транспортное средство. Его остановили сотрудники пограничной охраны. Спустя несколько часов мужчина вернулся на своем автомобиле BMW и вновь попытался пересечь границу между Россией и Польшей. В этот раз пограничники оштрафовали его на 600 злотых (примерно 18 тысяч рублей).

Украинские пограничники ранее задержали жителя страны, который пытался пересечь границу с Венгрией незаконным путем, переплыв реку Тису. Мужчина собирался плыть на надувном матрасе. При этом «пловца» сопровождали двое других мужчин, которые должны были проверить, есть ли поблизости пограничники.

До этого двоих граждан одной из стран Ближнего Востока задержали в заснеженной лесополосе на границе России с Финляндией. Пограничники застали нарушителей с поличным. При себе у мужчин были документы, рюкзаки с теплыми вещами, деньги и мобильные телефоны.