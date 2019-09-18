https://static.news.ru/photo/c58b7dce-da10-11e9-afb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: СВЯТОЕ МЕСТО ЧИМЕЕВО!!!/vkontakte

Бриллианты, которыми была инкрустирована икона Казанской Божией матери, пропали после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области.

Следователь прибудет на следующей неделе, его заинтересовало, что ни один бриллиант из оклада не был найден на месте пожара. Остаётся вопрос — могли ли при температуре горения деревянного здания сгореть драгоценные камни, — передаёт слова источника URA.RU .

Как сообщает издание, стоимость камней на 24 карата оценивается в сумму не менее 24 миллионов рублей.

Деревянный храм сгорел 3 июля 2019 года.

Как ранее писал News.ru, в Екатеринбурге произошло возгорание в одном из цехов завода «ВИЗ-Сталь».