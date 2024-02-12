Бригаду врачей направили в отдаленные районы Якутии для осмотра детей

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Бригаду врачей в рамках проекта регионального Минздрава направили в отдаленные районы Якутии для осмотра детей и оказания им медицинской помощи, передает ОТР. Участковый врач Денис Субботин подчеркнул, что это позволит быстро провести обследование по определенному графику

Не надо детей никуда гонять. Не надо никуда идти. Все находится тут. От регистратуры, у нас тут картотека есть, все карточки, все данные, все есть. Все быстро осматривается по определенному графику, — пояснил Субботин.

В составе бригады не только терапевт, но и врачи узкой специальности, в том числе невролог, офтальмолог, специалист ультразвуковой диагностики и эндокринолог. Всего доктора осмотрят жителей более 30 труднодоступных арктических сел. После выездных осмотров за состоянием пациентов продолжат наблюдать с помощью телемедицины.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России планирует изменить порядок оказания помощи пожилым людям, чтобы снизить нагрузку на врачей-гериатров. Согласно проекту, ведомство намерено уменьшить штатный норматив, сократив количество коек на одного специалиста. Сейчас на одного гериатра приходится 20 коек, это число предлагается сократить до 13.