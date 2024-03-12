Бригаду скорой уволили после видео с мужчиной на скамейке В Волгограде уволили пинавших мужчину медиков скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде после служебной проверки уволили экипаж скорой помощи, сотрудники которого пинали мужчину, лежавшего на скамейке, сообщает V1.ru со ссылкой на областной комитет здравоохранения. Действия медиков были признаны неприемлемыми, с остальными сотрудниками станции скорой помощи будет проведена разъяснительная работа по вопросам медицинской этики.

Как сообщили в медицинской организации, по итогам проведенной внутренней проверки по указанным сотрудникам приняты управленческие решения, трудовой договор расторгнут, — говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте от 11 марта, попавшем на видео: на одной из лавочек во дворе на улице Космонавтов горожане заметили неподвижно лежащего мужчину и вызвали бригаду скорой помощи. На кадрах видно, что медики, прибыв на указанный адрес, ногой столкнули мужчину со скамейки на носилки. Мужчина упал, но тут же скатился с носилок. После этого один из медработников стал ногами и руками двигать пациента, а затем несколько раз ударил его ногой. Видео быстро распространилось в Сети, после чего началась внутренняя проверка, делом также заинтересовались следователи.

Ранее учитель из Омской области уволился из школы после конфликта с учеником шестого класса. Педагога обвинили в жестком обращении в отношении ребенка, а видео с места событий увидели не только пользователи Сети, но и министр образования Омской области Иван Кротт.