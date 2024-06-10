Бригада спасателей вызволила лошадь из двухдневного плена МЧС: в Дальнегорске спасатели вытащили лощадь, упавшую в заброшенный погреб

Фото: t.me/mchs_official*

Сотрудники МЧС России спасли лошадь по кличке Багира, провалившуюся в заброшенный погреб в городе Дальнегорске в Приморском крае, сообщили в пресс-службе ведомства. Она пробыла там два дня. Всего операция по вызволению животного продлилась четыре часа. Кобылу подняли из ямы при помощи гидравлического инструмента и бензореза, которым увеличили проем.

В Дальнегорске кобыла Багира угодила в метровую яму. Животное нашли прохожие в заброшенном погребе. Специалисты МЧС России более четырех часов вытаскивали бедолагу: гидравлическим инструментом и бензорезом пришлось увеличить проем, — говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время лошади ничего не угрожает. Животное было передано хозяйке. Ведомство также опубликовало кадры, на которых показана работа спасателей.

Ранее СМИ сообщали, что иностранные туристы заметили на Камчатке вертолет с болтающейся тушей медведя на тросе. Предполагается, что животное могли убить либо браконьеры, либо «VIP-персоны», однако с их поисками не торопятся. При этом в те дни, когда был замечен вертолет, в заказнике «Река Удочка» разрешения на отстрел животных не было.