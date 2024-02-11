Бригада мусоровоза спасла троих человек из горящего дома на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бригада мусоровоза «Спецавтобазы» спасла троих человек, включая детей, при пожаре в доме номер 48 по улице Ленина в селе Ильинском на Урале, сообщили в пресс-службе компании. При разборе завалов на месте было обнаружено тело еще одного ребенка, передает Е1.ru со ссылкой на заявление «Спецавтобазы».

Бригада мусоровоза, выполняя обход территории, заметила пожар и приняла решение помочь тем, кто внутри. Внутри частного дома оказалось несколько человек, включая детей.

Забежав в дом, водитель и его напарник обнаружили ребенка и подростка. Их вытащили в первый заход. Во второй заход достали дедушку. В третий уже не смогли зайти. Всех спасенных они усадили в кабину мусоровоза, чтобы дождаться приезда сотрудников МЧС и скорой помощи, — отмечается в сообщении.

После ликвидации возгорания и при разборе завалов выяснилось, что в здании остался еще один ребенок, спасти его не удалось. В момент происшествия в здании не было родителей детей.

Ранее в Тольятти назвали короткое замыкание предварительной причиной пожара в одной из гостиниц города, в результате которого пострадали два человека. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров, а в тушении огня участвовали 105 пожарных и 29 единиц техники.