BRIEF: мощный взрыв прогремел в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал BRIEF сообщил, что в Курске прогремел сильный взрыв. По предварительным данным канала, один из объектов города мог подвергнуться атаке беспилотников. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали.

Как написал канал, в районе ж/д вокзала виднеется сильное задымление. Взрыв попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видна яркая вспышка и слышен громкий звук. Официальной информации о произошедшем на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что план «Ковер» объявлен из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве. Все самолеты во Внуково и Домодедово перенаправляются в Шереметьево. Минобороны России и местные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.