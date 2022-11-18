«Бред полнейший»: победительница «Мисс Крым» об отказе в гражданстве РФ Победительница конкурса «Мисс Крым» назвала бредом отказ МВД в гражданстве РФ

Фото: vk.com/olya.rijylya

Ольга Валеева

Победительница конкурса «Мисс Крым. Весна-2022» Ольга Валеева назвала «полнейшим бредом» отказ МВД в предоставлении ей российского паспорта. В разговоре с Telegram-каналом SHOT она объяснила свои слова тем, что проживает на территории России более трех лет, а также родила в Санкт-Петербурге ребенка. Она назвала решение местных правоохранительных органов несправедливым.

Буду думать, что можно с этим делать, я пока не знаю. У меня административное нарушение, за которое мне присудили штраф, который я оплатила. Это вообще несправедливо, это бред полнейший. При том, что я долгое время живу на территории России, больше трех лет. Я родила здесь ребенка в Санкт-Петербурге, которому уже два годика, — высказалась Валеева.

В начале октября в интернете появилось видео, на котором Валеева вместе с подругой поет песню «Червона калина». Еще в сентябре Бахчисарайский районный суд Крыма признал «Червону калину» боевой песней Организации украинских националистов (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

10 сентября в Бахчисарае прошла свадьба, на которой тоже прозвучала «Червона калина». После того как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.