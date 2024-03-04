«Бред»: ученый о возникновении северного сияния из-за химтрейлов Ученый Акшинцев назвал бредом слова о появлении северного сияния от химтрейлов

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Слова депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой о возникновении северного сияния в Подмосковье из-за химтрейлов, следов самолетов, которые якобы содержат особые добавки, являются «бредом и мистификацией», заявил научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев. Комментируя ситуацию Regions, эксперт подчеркнул, что людям стоит смотреть меньше фантастических фильмов.

Химтрейлы — это бред и мистификация. Хоть шапочку из фольги надевай. Возможно, кто-то просто пересмотрел фильмов Marvel и верит во всесильных ученых и супергероев, но, к сожалению, это не так, — отметил ученый.

Ведущий научный сотрудник «Пущинского научного центра биологических исследований Российской Академии наук» Алексей Карнаухов также отметил, что северные сияния в Подмосковье фиксируются не в первый раз. По его словам, они нечастые и происходят в периоды высокой солнечной активности. Также влияют дополнительные факторы: магнитные возмущения, озоновые дыры, изменения характеристики магнитного поля.

Старший научный сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина ранее заявила, что прогнозы о силе магнитной бури и полярном сиянии, которое можно было наблюдать в ночь на 4 марта в России, оказались неверными. По ее словам, все ученые «ошиблись с мощностью» и ожидали более слабую вспышку.