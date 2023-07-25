Брат устроившего погром в красноярской мечети извинился за него Брат устроившего погром в красноярской мечети объяснил его поступок заболеванием

Фото: Александр Паниотов/РИА Новости

Вид на соборную мечеть в Красноярске

Брат мужчины, устроившего погром в мечети Красноярска, записал видеообращение и принес горожанам извинения за поступок родственника, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Он подчеркнул, что никакого религиозного или межнационального подтекста в погроме не было. Действия мужчины автор видео Георг Арутюнян объяснил психическим расстройством.

Приношу свои извинения перед всеми мусульманами. Он совершил такой страшный [поступок]. Но тут ничего такого религиозного, ничего межнационального нет. Приношу свои извинения. Человек сильно, серьезно болен, не понимает, что делает, — заявил он.

По данным канала, задержанный за погром в мечети Вреш Арутюнян состоял на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения». Осенью 2022 года он был приговорен к двум годам лишения свободы условно за покушение на грабеж. Сам он утверждает, что на такие поступки его подталкивают голоса в голове.

Инцидент в Красноярской мечети произошел в понедельник, 24 июля. Вооруженный молотком мужчина ворвался в здание, после чего подпер запасной выход доской. После этого он начал крушить внутреннее убранство мечети. Обезвредить его смогли очевидцы.