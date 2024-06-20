Спустя пять лет в деле о «расчлененке» в Петербурге появились два фигуранта Брат с сестрой задержаны в Петербурге и Тольятти из-за убийства в 2019 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северной столице задержали 53-летнюю женщину, подозреваемую в убийства бывшего сожителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Тольятти задержан ее брат, который, по предположению следствия, являлся подельником в убийстве. Преступление было совершено в августе 2019 года, но только в апреле 2024 года удалось установить личность мужчины, чьи останки были найдены у дороги возле деревни Синявино в Ленобласти.

27 сентября 2019 года у автодороги на Синявино Кировского района Ленобласти были обнаружены человеческие останки. <...> По предварительным данным, 17 августа 2019 года в ходе внезапного конфликта женщина нанесла своему сожителю несколько ножевых ранений, от которых тот скончался, — сообщили в полиции.

«Фонтанка» пишет, что останки у дороги рядом с деревней обнаружил местный житель. Сначала он увидел у лесополосы руку, чуть дальше ногу, а затем нашел захоронение, в котором тело погибшего было завернуто в одеяло.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в поселке Шушары. Им оказался сын погибшей. По предварительной версии следствия, мужчина сначала до смерти забил молотком женщину 1958 года рождения, после чего распилил тело бензопилой.