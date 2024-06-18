Брат погибшего в массовом ДТП под Рязанью раскрыл подробности трагедии Источник NEWS.ru: скорая ехала около получаса на место ДТП под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из пострадавших в массовом ДТП в Рязанской области требуется дорогостоящая операция, рассказал NEWS.ru брат погибшего в аварии водителя Land Rover. Собеседник издания уточнил, что у жертвы ДТП остались двое детей, его жена находится в тяжелом состоянии. Как отметил мужчина, на встречную полосу выехала «Газель», из-за чего произошло столкновение. Он уточнил, что скорая добиралась до места аварии около получаса.

В красном Land Rover были мои родственники. Водитель — брат, мой брат, он погиб. У него осталось двое детей. На встречную выехала «Газель», куча машин столкнулись. Скорая ехала достаточно долго, около получаса. Жена погибшего находится в тяжелом состоянии, ей срочно требуется еще одна дорогостоящая операция, — рассказал собеседник издания.

Четыре автомобиля, в том числе два грузовика, столкнулись на трассе в Рязанской области 18 июня. Восемь человек погибли, 13 госпитализированы, в частности трое детей. ДТП произошло на 273-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе.

Ранее шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легковушки с прицепом в Тюменской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.