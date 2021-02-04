Брат главы Северной Осетии обнаружен мёртвым

https://static.news.ru/photo/edced656-66fe-11eb-999e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело Казбека Битарова, брата главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, обнаружили в его доме. Об этом рассказала пресс-секретарь главы республики Фатима Сабанова.

То, что его нет, — это действительно, это я могу подтвердить. А как это случилось, я не знаю, такую информацию я вам дать не могу, — сообщил «Подъём».

Казбек Битаров может быть виновником аварии в Кабардино-Балкарии, в которой погибли четыре человека. По данным СМИ, он на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, в котором ехала семья с двумя детьми. Все четверо находившихся в отечественной легковушке скончались на месте, а сам Казбек Битаров серьёзно не пострадал.

Как писал NEWS.ru, в Татарстане 26-летнему экс-следователю СКР предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, бывший сотрудник СКР сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и врезался в такси, в котором находилась 17-летняя пассажирка. В результате столкновения девушка получила травмы, от которых скончалась через несколько часов в больнице.