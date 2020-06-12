Брат главы Хабаровского края умер от осложнений коронавируса

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Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат главы региона Вячеслав Фургал, заразившийся коронавирусом, скончался в возрасте 67 лет.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник, ранее депутата госпитализировали с подозрением на коронавирус и диагностировали в больнице двустороннюю пневмонию, передаёт ТАСС.

Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью, — сказал собеседник агентства.

Дата похорон станет известна в понедельник, 15 июня, сообщает «КП-Хабаровск».

Вячеслав Иванович родился 24 мая 1953 года в посёлке Поярково (Амурская область). С 1974 по 2004 год проходил военную службу, от командира танкового взвода до начальника армейской базы. Был награждён медалями «За безупречную службу» III степени, «За безупречную службу» II степени, «За воинскую доблесть» II степени.

В краевом парламенте нового созыва Фургал возглавлял комитет по бюджету и налогам, был членом ЛДПР.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По его словам, он сейчас находится в больнице.