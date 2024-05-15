Брат депутата Пинского отделался штрафом за махинации с землей Суд во Владивостоке прекратил уголовное дело главы филиала ЦНИИП Минстроя

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Во Владивостоке суд прекратил уголовное преследование директора дальневосточного филиала Центрального научно-исследовательского и проектного института (ЦНИИП) Минстроя РФ Олега Пинского, брата депутата Госдумы Виктора Пинского. Ему назначили штраф 35 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Уголовное преследование и уголовное дело в отношении Пинского О. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 35 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Как сообщили в СУ СК по Приморскому краю, Олега Пинского в апреле прошлого года обвинили в мошенничестве, а также превышении должностных полномочий. По версии следствия, он был замешан в незаконном оформлении объектов недвижимости в собственность. Позже стало известно, что Пинский оказывал содействие в присвоении земли во Владивостоке. Ущерб от его действий составил более 2,2 млн рублей.

Ранее РИА Новости сообщило, что начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, которого задержали по делу о получении взятки, за четыре года службы приобрел советский автомобиль «Волга», участок на 15 соток и долю в квартире. Согласно декларации, его доход в 2019 году превысил 4,5 млн рублей, что на миллион больше, чем в 2015 году.