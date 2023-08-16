Браконьеры наловили рыбы на 37 млн рублей На Сахалине задержали браконьеров с десятками краснокнижных рыб

Фото: sakh.sledcom.ru

Двое жителей Охинского района Сахалинской области подозреваются в незаконной добыче краснокнижной рыбы, сообщает региональное следственное управление СК России. По версии следствия, причиненный ущерб может превышать 37 млн рублей.

Как отмечается, подозреваемые организовали преступную группу, которая сама же и реализовывала редкую калугу на территории района.

По данным Telegram-канала “112”, при себе у задержанных оказались 84 особи. Ихтиолог признал жизнеспособными 37 из них. Их выпустили обратно в воду.

При обысках в домах браконьеров обнаружили еще 400 килограммов разделанной калуги.

В СУ СК уточнили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о спасении на Сахалине медведицы, которая попала в браконьерские рыболовные сети. Животное попало в них, когда перебиралось через водоем. Хищнице удалось добраться до берега, где она в итоге просидела три дня. Рядом с ней заметили медвежонка.

Специалисты усыпили животное дротиком со снотворным и срезали сети. При осмотре выяснилось, что медведица пыталась освободиться и прокусила себе лапу.