БПЛА-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БПЛА-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области, передает Telegram-канал SHOT. По информации канала, атака произошла в ночь на 17 июня. Украинский дрон-камикадзе рухнул возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. В Минобороны России не подтверждали эту информацию



Никто из людей не пострадал, но без света остались более 1800 домов в Тёткино и Попово-Лежачах.

19 июня украинские военные обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены хозпостройки и несколько автомобилей. Кроме этого, под огонь попала линия электропередачи, в районе частично пропало электричество. На месте работают аварийные службы.

Ранее Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины дважды за день обстреляли поселок Глушково в Курской области. По его словам, село подверглось мощному обстрелу, было зафиксировано более 16 снарядов со стороны Украины. При обстреле пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали с осколочными ранениями.