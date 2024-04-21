«Боюсь приезжать»: под Пермью семья американца страдает из-за травли Mash: под Пермью запугали семью американца, изрезав забор и выбив замок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Хохловка в Пермском крае семья гражданина США подвергается постоянной травле, пишет Telegram-канал Mash. Местные жители уже дважды атаковали дом: изрезали забор штыковой лопатой и выбили замок. Жена американца рассказала, что написала три заявления в полицию, но злоумышленников не могут найти. Тогда она решила установить на забор патриотический баннер.

Я боюсь приезжать к себе на дачу, мало ли что у него (злоумышленника. — NEWS.ru) в голове, — поделилась женщина.

Супруга американца установила на забор огромный плакат с надписью «Своих не бросаем» и георгиевской ленточкой в форме буквы Z. Она надеется, что патриотический баннер поможет от нападок местных жителей.

Женщина также рассказала, что ее муж работает в США, а семья живет в России. По ее словам, супруг очень любит РФ и хочет, чтобы дети получили российское образование. Более того, никаких радикальных взглядов он не разделяет.

Ранее жительница Сухого Лога, где до этого мужчина натравил питбуля на другую собаку, призналась, что боится за своего ребенка. По ее словам, полиция не предпринимает никаких действий, поэтому владелец агрессивного пса «чувствует безнаказанность и вседозволенность».