Ботулизм добрался до еще одного региона России Четыре человека с подозрением на ботулизм госпитализированы в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четыре человека с подозрением на ботулизм были госпитализированы в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, всех пострадавших доставили в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.

Канал уточнил, что серия отравлений началась после того, как жители Нижнего Новгорода, как и в Москве, употребили в пищу продукцию из «Кухни на районе». В публикации подчеркивается, что все заболевшие заказывали еду именно там.

Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ призвал отменить мораторий на проверки заведений общественного питания. Он отметил, что это нужно сделать, чтобы предотвратить вспышки массовых отравлений.

Специалист отметил, что часто в погоне за клиентами предприятия не соблюдают санитарно-эпидемические и санитарно-гигиенические нормы и правила, пытаясь сэкономить. Если получится установить факт опасности продуктов, которые Роспотребнадзор сейчас проверяет на ботулизм, каждый потребитель сможет предъявить требования о возмещении морального вреда, добавил Шелищ.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что более 120 жителей столицы обратились в больницы с симптомами ботулизма. По ее данным, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Отмечается, что угрозы жизни для пациентов нет.