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Борющимся с коронавирусом оренбургским врачам подарили квартиры

19:39, 16 апреля 2020
Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look press

В Оренбургской области трём врачам, которые работают в COVID-центрах, подарили квартиры. Это сделали бизнесмены, сообщил в своём Instagram губернатор Денис Паслер.

Наш бизнес, которому сейчас совсем непросто, находит ресурсы, чтобы поддержать врачей, их силы и настрой на победу над пандемией. Каждый день они рискуют своим здоровьем ради других, — отметил глава региона.

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Предприниматели подарили недвижимость анестезиологам-реаниматологам Виталию Приймаку и Максиму Коннову, а также заведующей приёмным отделением инфекционной больницы Юлии Приходько. Сертификаты им представили в режиме онлайн на заседании оперативного штаба.

В регионе 157 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, двое заражённых ею пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить медикам бесплатные места в гостиницах. Кроме того, врачам в столице не придётся платить за услуги такси. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника. По её данным, оплата проезда на такси на работу и обратно, а также проживание в номерах гостиниц будет осуществляться за счёт бюджета. В гостиницах медработникам обеспечат комфортные условия для проживания, отдыха и восстановления, питание два раза в день и другие услуги.

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